SpaceX собирается запустить ракету с полностью гражданским экипажем
10:05 02.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американская компания SpaceX к концу 2021 года может провести запуск ракеты Falcon 9, экипаж которой будет полностью состоять из гражданских лиц. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба компании, данный пуск состоится в рамках программы Inspiration4.
"SpaceX намерена не ранее последнего квартала текущего года осуществить запуск ракеты Falcon 9 в рамках программы Inspiration4 - первой полностью коммерческой миссии астронавтов на орбиту", - говорится в сообщении. Отмечается, что одним из четырех участников полета будет основатель компании Shift4 Payments Джаред Айзекман, остальные члены экипажа будут объявлены позднее.
Пуск планируется произвести в Центре космических полетов имени Кеннеди в штате Флорида. После выхода на околоземную орбиту, экипаж пробудет на ней несколько дней, облетая Землю каждые 90 минут, и затем приземлится у побережья штата Флорида.
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