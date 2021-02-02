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НОВОСТИ

В российских школах появятся советники по воспитанию - СМИ

10:20 02.02.2021 Источник: Коммерсант.ru

Появление студентов и старшеклассников на несанкционированных митингах вновь заставило российских чиновников задуматься о том, как еще усовершенствовать воспитательную работу с учащимися. Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что в 2022 году во всех регионах России пройдет конкурс на должность советников директоров школ по воспитанию. В нынешнем году конкурс пройдет в десяти пилотных регионах.

За проект в значительной мере отвечает созданное в 2015 году Российское движение школьников (РДШ), которое курируется администрацией президента. Исполнительный директор РДШ Ирина Плещева пояснила “Ъ”, что будущие воспитатели должны будут говорить с детьми на их языке, в том числе о политике и митингах.

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