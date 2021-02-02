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НОВОСТИ

Пентагон намерен в будущем защищать базы NASA на Луне

10:32 02.02.2021 Источник: Газета.Ru

Пентагон в будущем может заняться защитой баз NASA, которые могут быть построены на Луне, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным издания, ведомство планирует защищать коммерческие операции Соединенных Штатов по добыче воды или полезных ископаемых на спутнике Земли.

NASA и Пентагон решили сотрудничать из-за «действий Москвы и Пекина» с возможным применением «потенциально враждебных» технологий, отмечается в публикации.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал данные действия Вашингтона «милитаризацией Луны». Об этом он написал на своей странице в Twitter. Газета.Ru

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