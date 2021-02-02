Московская область заняла второе место среди субъектов РФ по качеству оказания электронных услуг

10:45

Иллюстрация пресс-службы правительства

Московской области



Московская область вошла в тройку субъектов-лидеров Российской Федерации и заняла второе место в рейтинге качества предоставления госуслуг в электронном виде. Итоги рейтинга за 2020 год подвело Минэкономразвития России.

Показатель Московской области в рейтинге – 85,37 баллов. В тройке лидеров также Москва (87,81) и Тульская область (85,32).

«По поручению губернатора Московской области в нашем регионе ежегодно ведется работа по переводу максимального количества услуг в «цифру». В прошлом году мы запустили 30 новых электронных услуг и сервисов, среди них – онлайн-калькулятор ковидных выплат для медиков, интерактивные карты вакансий МФЦ и медучреждений, подача заявления для поступления в колледж, получение выплат на школьную форму и многое другое. В 2021 году планируется перевести в электронный вид и улучшить более 50 услуг», – отметил министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.

В Подмосковье предоставляются 453 государственные и муниципальные госуслуги, 197 из них доступны в электронном виде на региональном портале госуслуг.

Рейтинг самых популярных электронных госуслуг в Московской области в 2020 году возглавила запись в кружки и секции, заявление на услугу подали 1,2 млн раз. Для бизнеса самым востребованным онлайн-сервисом стало электронное разрешение на работу такси – за ним обратились 70 тыс. человек. Всего в 2020 году на региональном портале оказали 4,3 млн госуслуг.

При составлении рейтинга Минэкономразвития РФ по качеству оказания госуслуг в электронном виде оценивались параметры, влияющие на качество и удобство предоставления услуг. Среди них – возможность ознакомиться с информацией о порядке получения услуг, полнота сведений об услуге, удобство подачи заявления, информирование о статусе рассмотрения заявления в личном кабинете заявителя, сокращение количества очных посещений ведомств для получения услуги. Подробнее с рейтингом можно ознакомиться по ссылке.

Лучшими региональными практиками стали: выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства, лицензирование деятельности управляющих компаний, подготовка и регистрация градостроительных планов земельных участков. Качество оказания этих госуслуг на региональном портале высоко оценили заявители.

Субъектами-лидерами рейтинга Минэкономразвития по качеству оказания электронных госуслуг стали:

1. Москва – 87,81 баллов

2. Московская область – 85,37

3. Тульская область – 85,32

4. Смоленская область – 83,17

5. Ростовская область – 81,45

6. Новосибирская область – 80,42

7. Ставропольский край – 79,49

8. Белгородская область – 79,20

9. Камчатский край – 76,21

10. Удмуртская республика – 75,36