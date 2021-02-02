Московская область заняла второе место среди субъектов РФ по качеству оказания электронных услуг
10:45 02.02.2021
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Иллюстрация пресс-службы правительства
Московской области
Показатель Московской области в рейтинге – 85,37 баллов. В тройке лидеров также Москва (87,81) и Тульская область (85,32).
«По поручению губернатора Московской области в нашем регионе ежегодно ведется работа по переводу максимального количества услуг в «цифру». В прошлом году мы запустили 30 новых электронных услуг и сервисов, среди них – онлайн-калькулятор ковидных выплат для медиков, интерактивные карты вакансий МФЦ и медучреждений, подача заявления для поступления в колледж, получение выплат на школьную форму и многое другое. В 2021 году планируется перевести в электронный вид и улучшить более 50 услуг», – отметил министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.
В Подмосковье предоставляются 453 государственные и муниципальные госуслуги, 197 из них доступны в электронном виде на региональном портале госуслуг.
Рейтинг самых популярных электронных госуслуг в Московской области в 2020 году возглавила запись в кружки и секции, заявление на услугу подали 1,2 млн раз. Для бизнеса самым востребованным онлайн-сервисом стало электронное разрешение на работу такси – за ним обратились 70 тыс. человек. Всего в 2020 году на региональном портале оказали 4,3 млн госуслуг.
При составлении рейтинга Минэкономразвития РФ по качеству оказания госуслуг в электронном виде оценивались параметры, влияющие на качество и удобство предоставления услуг. Среди них – возможность ознакомиться с информацией о порядке получения услуг, полнота сведений об услуге, удобство подачи заявления, информирование о статусе рассмотрения заявления в личном кабинете заявителя, сокращение количества очных посещений ведомств для получения услуги. Подробнее с рейтингом можно ознакомиться по ссылке.
Лучшими региональными практиками стали: выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства, лицензирование деятельности управляющих компаний, подготовка и регистрация градостроительных планов земельных участков. Качество оказания этих госуслуг на региональном портале высоко оценили заявители.
Субъектами-лидерами рейтинга Минэкономразвития по качеству оказания электронных госуслуг стали:
1. Москва – 87,81 баллов
2. Московская область – 85,37
3. Тульская область – 85,32
4. Смоленская область – 83,17
5. Ростовская область – 81,45
6. Новосибирская область – 80,42
7. Ставропольский край – 79,49
8. Белгородская область – 79,20
9. Камчатский край – 76,21
10. Удмуртская республика – 75,36
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