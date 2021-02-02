Правительство Армении подало иск в ЕСПЧ против Азербайджана

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Армении 1 февраля подало иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против Азербайджана, обвинив Баку в нарушении конвенций в ходе военных действий в Нагорном Карабахе и в последующее этому периоду время. Об этом во вторник сообщает офис представителя Армении в ЕСПЧ.

"В частности, правительство Армении утверждает, что Азербайджан нарушил ряд прав жителей Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика - прим. ТАСС) и Армении - применение пыток, бесчеловечное обращение, право на неприкосновенность, собственность, частную и семейную жизнь, образование", - отмечается в сообщении.