ФСБ пресекла деятельность 43 подпольных оружейников в 19 регионах РФ
11:20 02.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники ФСБ в 19 регионах России задержали 43 подпольных оружейника, у которых изъято почти 200 единиц оружия. Об этом ТАСС сообщили во вторник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
"Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 43 жителей 19 регионов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту", - сообщили в ЦОС.
В январе в Москве, республиках Карелия, Коми, Мордовия, Хабаровском и Краснодарском краях, Белгородской, Вологодской, Воронежской, Калужской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Иркутской, Ростовской, Самарской, Смоленской, Свердловской и Томской областях по адресам проживания нелегальных оружейников проведены следственные действия. "В результате из незаконного оборота изъяты 50-мм пехотный миномет и 45-мм пушка, 191 единица огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства", - сообщили в ФСБ, добавив, что прекращена деятельность 28 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.
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