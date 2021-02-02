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НОВОСТИ

Около 20 сотрудников иностранных посольств пришли на суд по Навальному

11:05 02.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 20 сотрудников посольств разных стран прибыли во вторник Мосгорсуд, где на выездном заседании Симоновского районного суда будет рассмотрено представление ФСИН о замене блогеру Алексею Навальному условного наказания на реальное по делу о хищениях у компании "Ив Роше".

Как передает корр. ТАСС, в суд прибыли около 20 представителей посольств, в их числе США, Болгария, Польша, Латвия, Австрия, Швейцария. Пока никаких комментариев они не дают.

Также в суде собрались десятки журналистов, которых в зал пока не пускают. Сам Навальный находится в суде и сейчас общается со своими адвокатами.

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