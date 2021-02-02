В школе-интернате на юге Томской области отравились 30 воспитанников
12:00 02.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Порядка 30 из 56 воспитанников школы-интерната в Бакчарском районе Томской области получили пищевое отравление. Они были госпитализированы в областной центр в состоянии средней и легкой степени тяжести, сообщил ТАСС глава района Сергей Ревера.
"Это Крыловская вспомогательная школа с круглосуточным пребыванием детей. Там 56 воспитанников обучается с отклонениями в здоровье. Произошло пищевое отравление, предположительно псевдотуберкулез, который переносится с грызунами. Изначально заразились 17 детей, сейчас достигла ситуация до 30 детей. Так как инфекционного отделения в бакчарской райбольнице нет, то дети были госпитализированы в город Томск в легкой и средней степени тяжести", - сказал собеседник агентства.
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