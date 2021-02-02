0
0
179
НОВОСТИ

В школе-интернате на юге Томской области отравились 30 воспитанников

12:00 02.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 30 из 56 воспитанников школы-интерната в Бакчарском районе Томской области получили пищевое отравление. Они были госпитализированы в областной центр в состоянии средней и легкой степени тяжести, сообщил ТАСС глава района Сергей Ревера.

"Это Крыловская вспомогательная школа с круглосуточным пребыванием детей. Там 56 воспитанников обучается с отклонениями в здоровье. Произошло пищевое отравление, предположительно псевдотуберкулез, который переносится с грызунами. Изначально заразились 17 детей, сейчас достигла ситуация до 30 детей. Так как инфекционного отделения в бакчарской райбольнице нет, то дети были госпитализированы в город Томск в легкой и средней степени тяжести", - сказал собеседник агентства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

Новости

13:20 02.02.2021
У Мосгорсуда и станции метро Преображенская площадь, задержаны не менее ста человек - СМИ
0
35
13:05 02.02.2021
Действия правоохранителей на несанкционированных акциях оправданы - Песков
0
69
13:00 02.02.2021
Факты длительного задержания участников митингов надо проверить и принять меры - Песков
0
61
12:32 02.02.2021
В Минздраве рассказали о побочных эффектах вакцины от коронавируса
0
150
12:20 02.02.2021
МИД КНР призвал США вернуться в ядерную сделку с Ираном без предварительных условий
0
156
12:05 02.02.2021
Дело возбудили на Алтае после смерти экс-министра сельского хозяйства РФ Назарчука
0
199
11:32 02.02.2021
В России выявили менее 17 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки
0
170
11:20 02.02.2021
ФСБ пресекла деятельность 43 подпольных оружейников в 19 регионах РФ
0
195
11:05 02.02.2021
Около 20 сотрудников иностранных посольств пришли на суд по Навальному
0
263
11:00 02.02.2021
Правительство Армении подало иск в ЕСПЧ против Азербайджана
0
246

Возврат к списку