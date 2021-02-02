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В России выявили менее 17 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки

11:32 02.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 16 643, до 3 884 730, сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,43%.

Число выздоровевших после коронавируса россиян возросло за сутки на 22 372. Всего вылечились 3 340 545 человек. Восемь дней количество вылечившихся превышает число новых случаев заражения. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, увеличилась до 86% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из- за коронавируса в России за сутки возросло на 539 против 437 днем ранее, до 74 158. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 1,91%, следует из данных штаба.

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