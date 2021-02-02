Дело возбудили на Алтае после смерти экс-министра сельского хозяйства РФ Назарчука

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 81-летнего экс-министра сельского хозяйства РФ и бывшего спикера регионального парламента Александра Назарчука, сообщает пресс-центр следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

"По данным следствия, вечером 1 февраля 2021 года родственники обнаружили тело 81-летнего мужчины в своем доме в поселке Солнечный Первомайского района. Предварительная причина смерти - отравление угарным газом", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").