В Минздраве рассказали о побочных эффектах вакцины от коронавируса

12:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Минздраве описали побочный эффект вакцины от коронавируса. В ведомстве предупредили, что пациент может чувствовать симптомы, схожие с гриппом. В первые сутки есть вероятность испытывать слабость, ломоту, сонливость, может подняться температура и появиться озноб.

В эфире Первого канала главный внештатный терапевт Минздрава Оксана Драпкина отметила, что после прививки температура редко поднимается выше 39 градусов.

В России официально зарегистрировано две вакцины от коронавируса. Первой стал препарат «Спутник V», разработанный центром имени Гамалеи и РФПИ. Вторая вакцина — «ЭпиВакКорона» от центра вирусологии «Вектор». Оба препарата проходят пострегистрационные исследования. Говорит Москва