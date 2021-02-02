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Действия правоохранителей на несанкционированных акциях оправданы - Песков

13:05 02.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действия представителей правоохранительных органов во время несанкционированных акций в РФ оправданы, поскольку происходили на фоне агрессивного поведения провокаторов. Об этом журналистам во вторник заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что граждане могут подать жалобы, если посчитают предпринятые в их отношении действия неправомерными.

"Действия сотрудников [правоохранительных органов] абсолютно были и продолжают оставаться оправданными на фоне незаконных акций, которые были устроены, и на фоне того агрессивного поведения провокаторов и хулиганов, которое имело место", - отметил представитель Кремля.

Он обратил внимание на то, что "печальной историй (возможных неправомерных действий сотрудников правоохранительных органов - прим. ТАСС) единицы и, конечно же, каждая из этих историй заслуживает внимания". Песков уточнил, что рассмотрением таких случаев могут заниматься общественные советы МВД и Росгвардии, "есть возможность обратиться в надзорные органы". "Все эти возможности для таких случаев нужно задействовать", - уверен представитель Кремля.

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