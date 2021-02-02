У Мосгорсуда и станции метро Преображенская площадь, задержаны не менее ста человек - СМИ
13:20 02.02.2021 Источник: Эхо Москвы
У Мосгорсуда и ближайшей к нему станции метро Преображенская площадь, задержаны не менее ста человек, сообщает интернет-издание ОВД Инфо. Среди задержанных есть несколько журналистов. Улицы в районе суда перекрыты. На его территорию пропускают только работников суда и аккредитованных журналистов.
Усиливать меры безопасности в этом районе начали еще рано утром. По свидетельству наших корреспондентов, там находится до тысячи сотрудников правоохранительных органов. Эхо Москвы
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