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Основатель фонда Baring Vostok Калви в суде отверг обвинение в растрате

14:00 02.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мещанский суд Москвы во вторник начал рассмотрение по существу дела о растрате в отношении основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, который во вступительной части процесса отверг обвинение, передает корр. ТАСС.

"Я не признаю себя виновным", - сказал Калви, отвечая на вопрос судьи.

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