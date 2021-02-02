Экс-президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков покинул страну

14:12 Источник: Интерфакс

Бывший президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков с семьей улетел из страны, сообщили "Интерфаксу" во вторник источники в силовых структурах республики.

"Жээнбеков накануне вылетел с семьей в Стамбул из международного аэропорта "Манас", - сказал собеседник агентства.

В Госкомитете национальной безопасности Киргизии агентству заявили, что Жээнбеков может беспрепятственно выезжать из страны, ограничений для его перемещений нет.

Ранее во вторник представитель Генпрокуратуры сообщил "Интерфаксу, что пострадавшие участники митинга против признания итогов парламентских выборов, прошедшего в Бишкеке 5 октября минувшего года, подали заявление на Жээнбекова, требуя лишить его статуса экс-президента и привлечь к уголовной ответственности за силовой разгон демонстрантов.

МВД и Госкомитет национальной безопасности Киргизии должны изучить заявление и дать правовую оценку действиям бывшего главы государства.

После парламентских выборов в Киргизии 4 октября 2020 года в Бишкеке начались митинги недовольных итогами голосования, которые переросли в беспорядки. Они привели к отмене итогов голосования и смене власти в стране. 15 октября Жээнбеков подал в отставку с поста президента.

К власти в стране пришел освобожденный из заключения во время беспорядков бывший депутат парламента от партии "Ата-Журт" ("Отечество") Садыр Жапаров. На досрочных президентских выборах 10 января он победил с более 79% голосов.