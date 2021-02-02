Правительство не намерено вводить продовольственные карточки в качестве инструмента социальной поддержки граждан

14:32 Источник: Эхо Москвы

Правительство РФ не планирует вводить продовольственные карточки в качестве инструмента социальной поддержки граждан. Пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков сообщил, что этот вопрос не обсуждается.

Ранее в российской прессе появились сообщения, что Министерство промышленности и торговли предлагает оказывать продовольственную поддержку некоторым категориям россиян путем перечисления денежных средств. Эхо Москвы