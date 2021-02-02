США готовы снять санкции с Nord Stream 2 при выполнении ФРГ ряда условий - СМИ
15:00 02.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США впервые сигнализировали о готовности начать диалог о снятии санкции с "Северного потока - 2" при том условии, что германская сторона представит предложения, которые устранят опасения Вашингтона относительно проекта. Об этом сообщила во вторник газета "Хандельсблат" со ссылкой на источники в американской администрации.
"Германская сторона должна выложить на стол переговоров пакетное решение", - отметил источник газеты. "В противном случае нам не удастся решить проблему по теме "Северный поток - 2", - добавил он.
Как отмечает "Хандельсблат", в частности, американцы заинтересованы в том, чтобы вопрос реализации газопровода был увязан с механизмом, который позволит не допустить эксплуатацию газопровода в случае сокращения транзитных поставок через Украину.
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