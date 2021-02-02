США готовы снять санкции с Nord Stream 2 при выполнении ФРГ ряда условий - СМИ

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США впервые сигнализировали о готовности начать диалог о снятии санкции с "Северного потока - 2" при том условии, что германская сторона представит предложения, которые устранят опасения Вашингтона относительно проекта. Об этом сообщила во вторник газета "Хандельсблат" со ссылкой на источники в американской администрации.

"Германская сторона должна выложить на стол переговоров пакетное решение", - отметил источник газеты. "В противном случае нам не удастся решить проблему по теме "Северный поток - 2", - добавил он.

Как отмечает "Хандельсблат", в частности, американцы заинтересованы в том, чтобы вопрос реализации газопровода был увязан с механизмом, который позволит не допустить эксплуатацию газопровода в случае сокращения транзитных поставок через Украину.