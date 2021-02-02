Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет без зрителей

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Чемпионат мира по фигурному катанию состоится без зрителей. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.

Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение сохранить изначальные сроки проведения турнира с 22 по 28 марта в Стокгольме. В 2020 году мировое первенство было отменено из-за пандемии коронавируса.