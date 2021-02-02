Военные закрыли границу Мьянмы до июня

15:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Военные власти Мьянмы закрыли границу до июня. Об этом пишет местная пресса со ссылкой на документ, направленный авиакомпаниям.

Утром 1 февраля за несколько часов до открытия первой сессии парламента страны нового созыва, избранного в ноябре, военные арестовали руководство правительства, президента и всех, кто связан с правящей партией. Они заявили о полной приверженности многопартийной демократической системе, пообещали провести новые выборы и ввели режим ЧП по всей Мьянме сроком на год. Говорит Москва