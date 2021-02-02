Юрист прокомментировал предложение ввести наказание за призывы к санкциям против РФ

16:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Юрист оценил предложение Госдумы ввести наказание за призывы к санкциям против России. Ранее спикер палаты Вячеслав Володин заявил, что такая поправка может быть внесена в законопроект об уголовной ответственности за выполнение зарубежных санкций.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» адвокат Валерий Ванин заявил, что прежде, чем принимать эту поправку, необходимо разграничить санкции на причиняющие вред России, нейтральные и идущие во благо. По его словам, важно также определить, считается ли принятие санкций уголовным преступлением. Если нет, то вводить уголовную ответственность за призывы нельзя, подчеркнул юрист.

«Являются ли санкции нейтральными, благом или неким злом для России? Здесь российские власти должны определиться не с тем, как наказывать за призывы к санкциям, а сначала определить: что же такое санкции? Если это благо для России, то наказывать за это несколько странно. Если это не причиняет вреда России, то за это наказывать тоже нельзя. А вот в случае, если всё-таки санкции — это зло, то в этом случае мы не можем ориентироваться даже на слова высокопоставленного чиновника. Они не могут определять судебную практику России. Сначала нужно законодательно закрепить, что принятие санкций — уголовно наказуемое преступление. Нельзя ввести уголовную ответственность за призыв к тому, что не является уголовным преступлением».