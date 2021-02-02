0
0
64
НОВОСТИ

Юрист прокомментировал предложение ввести наказание за призывы к санкциям против РФ

16:12 02.02.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Юрист оценил предложение Госдумы ввести наказание за призывы к санкциям против России. Ранее спикер палаты Вячеслав Володин заявил, что такая поправка может быть внесена в законопроект об уголовной ответственности за выполнение зарубежных санкций.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» адвокат Валерий Ванин заявил, что прежде, чем принимать эту поправку, необходимо разграничить санкции на причиняющие вред России, нейтральные и идущие во благо. По его словам, важно также определить, считается ли принятие санкций уголовным преступлением. Если нет, то вводить уголовную ответственность за призывы нельзя, подчеркнул юрист.

«Являются ли санкции нейтральными, благом или неким злом для России? Здесь российские власти должны определиться не с тем, как наказывать за призывы к санкциям, а сначала определить: что же такое санкции? Если это благо для России, то наказывать за это несколько странно. Если это не причиняет вреда России, то за это наказывать тоже нельзя. А вот в случае, если всё-таки санкции — это зло, то в этом случае мы не можем ориентироваться даже на слова высокопоставленного чиновника. Они не могут определять судебную практику России. Сначала нужно законодательно закрепить, что принятие санкций — уголовно наказуемое преступление. Нельзя ввести уголовную ответственность за призыв к тому, что не является уголовным преступлением».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:32 02.02.2021
В США за прошлый год резко выросло число убийств - СМИ
0
9
16:00 02.02.2021
Сурок Фил из американского городка Панксатони предсказал позднюю весну
0
83
15:40 02.02.2021
Москва проведет дезинфекцию гостиниц-участниц программы борьбы с COVID-19
0
105
15:32 02.02.2021
Военные закрыли границу Мьянмы до июня
0
119
15:12 02.02.2021
Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет без зрителей
0
154
15:00 02.02.2021
США готовы снять санкции с Nord Stream 2 при выполнении ФРГ ряда условий - СМИ
0
233
14:32 02.02.2021
Правительство не намерено вводить продовольственные карточки в качестве инструмента социальной поддержки граждан
0
214
14:12 02.02.2021
Экс-президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков покинул страну
0
261
14:00 02.02.2021
Основатель фонда Baring Vostok Калви в суде отверг обвинение в растрате
0
221
13:32 02.02.2021
Навальный уведомлял ФСИН, что не может прибыть на плановую регистрацию - адвокаты
0
308

Возврат к списку