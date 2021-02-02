СК по Нижегородской области в третий раз отказался возбуждать уголовное дело по факту гибели Ирины Славиной
17:32 02.02.2021 Источник: Эхо Москвы
Как рассказал изданию МБХ-медиа адвокат семьи погибшей Александр Караваев, решение принято на основании психолого-психиатрической экспертизы. Эксперты посчитали самосожжение манипуляцией обществом. В документе отмечается, что Славина сделала это по собственной воле. Напомню, родственники требовали возбудить уголовное дело по статьям о доведении или склонении к самоубийству. Эхо Москвы
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