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СК по Нижегородской области в третий раз отказался возбуждать уголовное дело по факту гибели Ирины Славиной

17:32 02.02.2021 Источник: Эхо Москвы

Управление Следственного комитета по Нижегородской области в третий раз отказалось возбуждать уголовное дело по факту гибели журналистки Ирины Славиной. Она совершила самосожжение 2 октября.

Как рассказал изданию МБХ-медиа адвокат семьи погибшей Александр Караваев, решение принято на основании психолого-психиатрической экспертизы. Эксперты посчитали самосожжение манипуляцией обществом. В документе отмечается, что Славина сделала это по собственной воле. Напомню, родственники требовали возбудить уголовное дело по статьям о доведении или склонении к самоубийству.  Эхо Москвы

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