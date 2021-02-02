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НОВОСТИ

Идею США о механизме отключения Nord Stream 2 в Бундестаге сочли неприемлемой

19:20 02.02.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Бундестаге назвали неприемлемой идею США о механизме отключения Nord Stream 2. По словам главы комитета по экономике и энергетике Клауса Эрнста, «нельзя согласиться с тем фактом, что Вашингтон требует чего-то в обмен, ввиду уже принятых мер со стороны федерального правительства».

Так парламентарий прокомментировал публикацию газеты Handelsblat.

Ранее издание сообщило, что американцы заинтересованы в увязывании реализации проекта с механизмом, который позволил бы не допустить эксплуатацию газопровода при сокращении транзитных поставок через Украину.

Проект «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. метров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени газопровод построен на 94%.  Говорит Москва

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