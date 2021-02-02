ФСИН ненадлежащим образом надзирала за Навальным во время испытательного срока - прокурор

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСИН ненадлежащим образом надзирала за блогером Алексеем Навальным во время испытательного срока, а потому суд должен вынести частное представление главе уголовно-исполнительной инспекции, отвечавшей за надзор над ним. Об этом заявила прокурор Екатерина Фролова в ходе выступления в суде по замене условного срока Навальному на реальный.

"Прошу суд вынести частное представление начальнику уголовно-исполнительной инспекции номер 15 (осуществлявшей надзор за Навальным) и обратить внимание начальника УФСИН по Москве на ненадлежащее осуществления контроля за Навальным в период его испытательного срока", - сказала она.