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НОВОСТИ

En+ Group будет обучать оперативный персонал ГЭС на цифровых тренажерах

17:58 02.02.2021

Компания En+ Group установила тренажерно-аналитический комплекс по оперативным переключениям для подготовки, переподготовки и повышения квалификации оперативного и обслуживающего персонала Иркутской ГЭС. Стоимость такого комплекса составляет 9 млн руб. Аналогичные тренажеры в рамках единой программы в 2021-2022 годах будут установлены на всех гидроэлектростанциях, входящих в En+ Group: Красноярской, Братской и Усть-Илимской ГЭС.

Оборудование позволяет формировать и поддерживать на высоком уровне навыки оперативного персонала по переключениям в электроустановках и управлении гидротурбинным и гидромеханическим оборудованием станции в нормальном и аварийном режимах работы. Комплекс является цифровым двойником всех систем управления, защит и режима работы Иркутской ГЭС, точно повторяет все панели управления и защит, что максимально приближает процесс обучения персонала к действиям на оборудовании гидростанции. На данный момент в тренажере имеется 30 автоматизированных сценариев, охватывающих весь спектр основного генерирующего оборудования Иркутской ГЭС. До конца года обучение на тренажере пройдет не менее 15% персонала станции.

Программная тренажерно-моделирующая среда разработана в АО «ТЭСТ» и зарегистрирована в Роспатенте. Набор программных модулей и библиотек образует масштабируемую адаптивную платформу. Она позволяет моделировать гидравлические, тепломеханические и электротехнические процессы и оборудование. Уникальность тренажера заключается не только в методике разработки и организации тренажерной подготовки при обучении сотрудников электростанции, но и в отсутствии его полноценных аналогов на ГЭС в стране и за рубежом. Поддержка образовательных проектов и проектов по развитию персонала реализуется в En+ Group практически с момента появления группы компаний и была инициирована основателем En+ Group Олегом Дерипаской.

«Для России наш опыт по применению современных цифровых тренажеров в ходе подготовки кадров на ГЭС является передовым, – отметил руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков. – С помощью новых комплексов каждый оперативный сотрудник сможет отработать навыки в условиях, максимально приближенных к реальности. На Иркутской ГЭС уже приступили к обучению: 30 человек проходят практические занятия».

По словам Михаила Хардикова, постоянное обучение и развитие персонала En+ Group – важная задача, стоящая перед руководством компании. Ежегодно она выделяет на образовательные программы и деятельность корпоративного университета более 300 млн руб.

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