Латвия примет все матчи чемпионата мира по хоккею - 2021
18:40 02.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Латвия будет единственным хозяином чемпионата мира по хоккею 2021 года. Об этом сообщила пресс- служба Международной федерации хоккея (IIHF) по итогам заседания совета организации.
Все матчи чемпионата пройдут в Риге. Изначально вместе с ней турнир должен был принять Минск, но 18 января совет IIHF принял решение о переносе матчей из столицы Белоруссии.
Чемпионат мира пройдет 21 мая по 6 июня. Латвия во второй раз примет турнир, впервые мировое первенство прошло в Риге в 2006 году.
Национальная сборная Белоруссии по хоккею с шайбой не откажется от участия в чемпионате мира, который пройдет в этом году в Риге. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Федерации хоккея Белоруссии.
"Мы неоднократно говорили, что предпочитаем выяснять, кто сильнее, на спортивных площадках. Сборная продолжит подготовку к чемпионату, и место его проведения никак не скажется на планах участия в нем белорусских хоккеистов. Сборная Белоруссии будет играть в Латвии", - отметили в федерации.
НОВОСТИ
- 19:28 02.02.2021
- Отели предоставили около 13000 номеров медработникам в период пандемии
- 19:20 02.02.2021
- Идею США о механизме отключения Nord Stream 2 в Бундестаге сочли неприемлемой
- 19:00 02.02.2021
- Большинство дорожных происшествий в Подмосковье оформляются с использованием «Службы помощи при ДТП»
- 18:00 02.02.2021
- ФСИН ненадлежащим образом надзирала за Навальным во время испытательного срока - прокурор
- 17:58 02.02.2021
- En+ Group будет обучать оперативный персонал ГЭС на цифровых тренажерах
- 17:32 02.02.2021
- СК по Нижегородской области в третий раз отказался возбуждать уголовное дело по факту гибели Ирины Славиной
- 17:12 02.02.2021
- Городской суд Якутска вновь удовлетворил иск о принудительной госпитализации шамана Габышева
- 17:00 02.02.2021
- Навальный попросил освободить его в зале суда, напомнив о решении ЕСПЧ по делу "Ив Роше"
- 16:32 02.02.2021
- В США за прошлый год резко выросло число убийств - СМИ
- 16:12 02.02.2021
- Юрист прокомментировал предложение ввести наказание за призывы к санкциям против РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать