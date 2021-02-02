Латвия примет все матчи чемпионата мира по хоккею - 2021

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Латвия будет единственным хозяином чемпионата мира по хоккею 2021 года. Об этом сообщила пресс- служба Международной федерации хоккея (IIHF) по итогам заседания совета организации.

Все матчи чемпионата пройдут в Риге. Изначально вместе с ней турнир должен был принять Минск, но 18 января совет IIHF принял решение о переносе матчей из столицы Белоруссии.

Чемпионат мира пройдет 21 мая по 6 июня. Латвия во второй раз примет турнир, впервые мировое первенство прошло в Риге в 2006 году.

Национальная сборная Белоруссии по хоккею с шайбой не откажется от участия в чемпионате мира, который пройдет в этом году в Риге. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Федерации хоккея Белоруссии.

"Мы неоднократно говорили, что предпочитаем выяснять, кто сильнее, на спортивных площадках. Сборная продолжит подготовку к чемпионату, и место его проведения никак не скажется на планах участия в нем белорусских хоккеистов. Сборная Белоруссии будет играть в Латвии", - отметили в федерации.