Большинство дорожных происшествий в Подмосковье оформляются с использованием «Службы помощи при ДТП»

19:00



Иллюстрация пресс-службы правительства Московской области

В Подмосковье благодаря «Службе помощи при ДТП» оформлены 25 тыс. аварий. Центры в режиме онлайн оказывают консультации водителям и помогают правильно оформить дорожные происшествия без пострадавших. Удобный сервис сегодня доступен для жителей Химок, Красногорска, Мытищ, Истры, Одинцово, Люберец и Подольска.

«В Подмосковье сейчас функционируют 7 центров службы помощи, где на круглосуточной «горячей линии» работают 18 операторов в четыре смены. Благодаря их работе время нахождения автомобилей, попавших в аварию, на дороге сократилось с 3 часов до 40 минут», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Дорожные аварии часто приводят к заторам, так как автомобили перекрывают полосы движения. Кроме того, возрастает риск наезда на стоящие транспортные средства.

«Создание «Службы помощи при ДТП» позволило сотрудникам подмосковной Госавтоинспекции кратно усилить профильную работу и направить свои ресурсы на проведение профилактических мероприятий и пресечение грубых нарушений ПДД», – отметил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Подмосковья Виктор Кузнецов.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно позвонить на номер 112, откуда звонок переведут на горячую линию «Службы помощи при ДТП» для подробных разъяснений по заполнению протокола. В случае разногласий участники едут в ближайший центр, где оформление аварии происходит с участием сотрудника ГИБДД.

Если в 2019 году 85% аварий оформлялись сотрудниками ГИБДД и 15% самостоятельно, то в 2020 году 61% происшествий были оформлены «Службой помощи при ДТП», 32% – профильным ведомством и только 7% самостоятельно. В перспективе запланировано открытие порядка 10 новых центров в самых аварийных муниципалитетах, что поможет обеспечить оформление 55% ДТП.