Отели предоставили около 13000 номеров медработникам в период пандемии
19:28 02.02.2021
Московские гостиницы предоставили примерно 13 тыс. номеров для размещения медиков, который работают в столичных гостиницах и лечат пациентов с COVID-19. Для того, чтобы поддержать отельеров, городские власти выделили им средства на дезинфекцию помещений. Согласно постановлению мэра Сергея Собянина, из бюджета Москвы направят 63,2 млн руб. для проведения комплекса дезинфекционных работ в гостиницах, где временно проживают медицинские работники, участвующие в борьбе с пандемией COVID-19. На эти деньги можно будет организовать дезинфекцию помещений, оборудования, вентиляционных систем и других объектов инфраструктуры.
В Москве с апреля действует программа временного бесплатного расселения в гостиницах медработников, которые работают в ковидных госпиталях. Сейчас в девяти гостиницах, участвующих в программе, живут более 700 медиков. Это позволяет сократить количество контактов медиков с посторонними людьми и предоставить им комфортные бытовые условия. В 2020 году работы по дезинфекции за счет средств городского бюджета проводились в 46 гостиницах.
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