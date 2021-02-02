Цена нефти Brent превысила $58 за баррель

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 3% и достигла $58,04 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 17:26 мск.

В последний раз стоимость Brent находилась выше $58 за баррель 22 января 2020 года.