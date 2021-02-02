Цена нефти Brent превысила $58 за баррель
20:00 02.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 3% и достигла $58,04 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 17:26 мск.
В последний раз стоимость Brent находилась выше $58 за баррель 22 января 2020 года.
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