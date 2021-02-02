Алексей Навальный приговорен к реальному сроку заключения
20:30 02.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Симоновский суд Москвы в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил условный срок на 3,5 года Алексею Навальному по делу "Ив Роше" на реальный, передает корр. ТАСС из зала суда.
"Суд постановил ходатайство ФСИН о замене условного срока Навальному А. А. удовлетворить. До вступления приговора в законную силу избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей", - зачитала решение судья Наталья Репникова.
[обновлено 20:41]
Отбывать наказание Навальный будет в колонии общего режима. По предварительным данным, блогер проведет в колонии 2,5 года с учетом года, проведенного под домашним арестом во время предварительного следствия по делу "Ив Роше".
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Как отмечается в решении суда, позицию защиты Навального в том, что он не скрывался от органов ФСИН, а лечился в Германии суд находит не состоятельной, поскольку еще до госпитализации он неоднократно уклонялся от явки в инспекцию. "Доводы о признании ЕСПЧ приговора незаконным не могут быть приняты во внимание, так как он установил процессуальные нарушения при рассмотрении дела, но не высказался по сути приговора Замоскворецкого суда", - говорится в решении.
Как передает корр. ТАСС, во время оглашения решения Навальный пытался улыбаться, находившаяся в зале суда его жена Юлия расплакалась.
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