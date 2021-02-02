Суд вынес частное определение органам ФСИН из-за ненадлежащего контроля за Навальным
21:20 02.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Симоновский суд Москвы вынес частное определение в адрес органов ФСИН из-за ненадлежащего контроля за блогером Алексеем Навальным во время отбытия им условного наказания по делу "Ив Роше".
"Суд вынес определение в адрес УИИ-15 Москвы. Обратить внимание начальника УФСИН по Москве на нарушения контроля исполнения условия испытательного срока Навальным с обязательным уведомлением суда о принятых мерах в течение месяца", - говорится в решении суда.
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