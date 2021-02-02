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НОВОСТИ

Среди задержанных на протестных акциях будут искать уклонистов от военной службы

22:00 02.02.2021 Источник: Эхо Москвы

Среди задержанных на протестных акциях 23 и 31 января будут искать уклонистов от военной службы. О таком поручении главы Следственного комитета Александра Бастрыкина сообщил официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Она отметила, что в рамках предварительного следствия изучаются личности фигурантов уголовных дел, устанавливаются не только обстоятельства преступлений, но и анализируются причины, побудившие к совершению противоправных действий. Напомним, в общей сложности, в ходе двух акций по всей России, были задержаны около десяти тысяч человек.  Эхо Москвы

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