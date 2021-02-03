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НОВОСТИ

Макрон призвал вернуть свободу Алексею Навальному

22:40 02.02.2021 Источник: Интерфакс

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал во вторник вернуть свободу российскому оппозиционеру Алексею Навальному.

"Вынесенный Навальному приговор недопустим. Политические разногласия никогда не являются преступлением. Мы призываем немедленно освободить его", - написал он в своем твиттере.

Макрон подчеркнул, что считает обязательным соблюдать во всех странах права человека.

Со своей стороны, глава МИД Бельгии Софи Вильмес считает, что российского оппозиционера Алексея Навального осудили по политическим мотивам.

"Политические мотивы никогда не могут оправдать тюремного заключения и лишения основных прав человека. Бельгия присоединяется к своим европейским партнерам в этом фундаментальном вопросе и призывает освободить Навального", - написала в своем твиттере бельгийский министр.

Она добавила, что высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель "передаст сильный сигнал во время своего визита в Россию через несколько дней".

Ранее суд в Москве отменил Навальному условный срок, назначив 3,5 года колонии.

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