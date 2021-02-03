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В Нью-Йорке с просьбой обеспечить безопасность к властям США обратилось генконсульство РФ

08:00 03.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральное консульство России в Нью-Йорке обратилось во вторник в Управление по делам дипломатических миссий с требованием принять меры по обеспечению безопасности в связи с хулиганскими действиями у здания диппредставительства.

С 14:00 до 20:00 по местному времени возле генконсульства проводилась антироссийская акция, в ходе которой неизвестный швырнул в фасад банку с краской. "Зданию нанесен материальный ущерб, - сообщили ТАСС в диппредставительстве. - Эти хулиганские действия могли представлять угрозу для посетителей генконсульства и сотрудников".

"Мы предпринимали неоднократные попытки связаться с представителями нью-йоркской полиции, но они не сочли возможным прибыть для восстановления порядка, - подчеркнули в консульстве. - Мы направили во вторник вечером обращение в Управление по делам дипломатических миссий с требованием обеспечить безопасность".

Как отметил собеседник агентства, 18 января в российском учреждении начались проблемы с телефонной связью. "Некоторые ключевые линии до сих пор не работают, - сказал он. - Мы постоянно связываемся с телефонной компанией и с официальными лицами, но нам постоянно ссылаются на технические неполадки".

В конце января российские дипломаты сообщили ТАСС, что проблемы в консульстве возникли не только с телефонными линиями, но и с сотовой связью, подчеркнув при этом, что "такой ситуации никогда не возникало".

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