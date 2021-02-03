Почти половина россиян поддерживает переход на четырехдневную рабочую неделю - опрос
08:10 03.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Так, одна компания из ста ввела сокращенную рабочую неделю на некоторое время, но позднее вернулась к пятидневному формату. В 13% компаний обсуждали сокращение числа рабочих дней, из них 4% посчитали его допустимым, а 9% отказались от этой идеи.
Стоит отметить, что среди россиян, работающих по 5 дней, 70% уверены, что успеют выполнить свой стандартный объем работы за четыре дня.
Говоря о своих планах на третий выходной, 32% сообщили, что хотели бы посвятить время семье, по 18% россиян в освободившийся день выбрали бы отдыхать или подрабатывать. В то же время 13% занялись бы изучением языков или самообразованием, а 10% предпочли бы заняться спортом. Лишь 7% опрошенных сказали, что в освободившийся день посвятили бы себя домашним делам.
В опросе, который проводился 1 февраля 2021 года, приняли участие представители 300 работодателей, а также 1 600 экономически активных граждан из всех округов России.
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