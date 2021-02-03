В день суда над Навальным задержаны свыше тысячи человек - правозащитники
09:00 03.02.2021 Источник: РБК
На акциях протеста, начавшихся вечером 2 февраля после решения суда заменить условный срок оппозиционеру Алексею Навальному на реальный по делу «Ив Роше» и отправить его в колонию, а также у здания Мосгорсуда во время заседания задержаны 1266 человек, следует из данных правозащитной организации «ОВД-Инфо» на 02:49. К утру цифры изменились — общее число задержанных увеличилось до 1406, из них 1145 были задержаны в Москве.
При этом, около 350 человек были задержаны у здания суда, где рассматривался вопрос о замене срока для Навального. РБК
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