Польша проиграла условную войну на восточном фланге страны за пять дней - СМИ

09:05 Источник: Российская газета

Крупнейшие с 1989 года штабные учения в Польше завершились казусом: польские генералы проиграли условную войну на восточном фланге страны за пять дней. Секретная информация о штабном фиаско быстренько просочилась в СМИ именно тогда, когда в США сменился хозяин Белого дома.

"Военные учения "Зима-20" в Польше окончились позором и полным провалом. Симуляция показала, что война была молниеносно проиграна, а польская армия прекратила свое существование", - сообщил польский новостной сервис Onet. В учениях участвовали несколько тысяч польских офицеров и были задействованы все вооружения, которые есть или поступят в польскую армию в ближайшие десять лет. Заодно проверялись новые принципы управления вооруженными силами, внедренные два года назад. И вдруг выяснилось, что ситуация для Польши на учениях сложилась хуже, чем в 1939 году.

Местный таблоид Super Express сообщил, что изначально польские военачальники собирались держать оборону 22 дня. Но условный враг из-за восточной границы, а это граница Польши с Россией и Беларусью, уже на четвертые сутки виртуальной войны окружил Варшаву. "Все пошло не так. Командиры отдельных дивизий были шокированы, отказывались выполнять некоторые приказы просто потому, что они были им не понятны", - рассказал информатор издания. На востоке от Вислы польские войска были разбиты, передовые батальоны потеряли от 60 до 80 процентов наличного состава. Стратегически важные порты были заняты или заблокированы, а ВВС и ВМС Польши прекратили свое существование, несмотря на поддержку НАТО. Польские военные проиграли виртуальную войну за пять дней. Российская газета