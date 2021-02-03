Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался в ходе испытаний
09:20 03.02.2021 Источник: Газета.Ru
В американском штате Техас во время испытаний взорвался прототип космического корабля Starship, предназначенный для полетов на Марс. Трансляция велась на сайте компании SpaceX. Взрыв произошел, когда прототип начал заходить на посадку после начала испытаний. При контакте с асфальтом возле стартового стола он взорвался.
В прошлом году корабль Starship Илона Маска впервые взлетел на большую высоту, спланировал, перевернулся и взорвался уже на земле. Газета.Ru
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