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В Приморье пьяный мужчина угнал пассажирский автобус и спровоцировал ДТП

09:32 03.02.2021 Источник: Газета.Ru

В городе Артем Приморского края пьяный мужчина угнал пассажирский автобус Hyundai County и спровоцировал ДТП с грузовым автомобилем Mitsubishi Fuso. После этого правонарушитель скрылся. Полиция устроила за ним погоню. Продолжив движение, нетрезвый водитель протаранил несколько патрульных автомобилей, когда уходил от преследования. Об этом сообщает сайт УМВД по Приморскому краю.

Как стало известно, полиция вынуждена была стрелять по колесам для задержания угонщика автобуса, так как тот игнорировал неоднократные требования остановить транспортное средство.

Отмечается, что в итоге автобус влетел в кювет, а лихач был задержан. Им оказался 33-летний местный житель. У него никогда не было водительских прав. По словам мужчины, он угнал пассажирский автобус, чтобы добраться в Уссурийск.

Против лихача было возбуждено уголовное дело по статье 166 УК России («Неправомерное завладения транспортным средством без цели хищения»). Также в отношении него было составлено несколько материалов об административных правонарушениях.  Газета.Ru

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