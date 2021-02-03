В Приморье пьяный мужчина угнал пассажирский автобус и спровоцировал ДТП
09:32 03.02.2021 Источник: Газета.Ru
В городе Артем Приморского края пьяный мужчина угнал пассажирский автобус Hyundai County и спровоцировал ДТП с грузовым автомобилем Mitsubishi Fuso. После этого правонарушитель скрылся. Полиция устроила за ним погоню. Продолжив движение, нетрезвый водитель протаранил несколько патрульных автомобилей, когда уходил от преследования. Об этом сообщает сайт УМВД по Приморскому краю.
Как стало известно, полиция вынуждена была стрелять по колесам для задержания угонщика автобуса, так как тот игнорировал неоднократные требования остановить транспортное средство.
Отмечается, что в итоге автобус влетел в кювет, а лихач был задержан. Им оказался 33-летний местный житель. У него никогда не было водительских прав. По словам мужчины, он угнал пассажирский автобус, чтобы добраться в Уссурийск.
Против лихача было возбуждено уголовное дело по статье 166 УК России («Неправомерное завладения транспортным средством без цели хищения»). Также в отношении него было составлено несколько материалов об административных правонарушениях. Газета.Ru
Новости
- 10:32 03.02.2021
- Джефф Безос покинет пост гендиректора Amazon
- 10:20 03.02.2021
- Митт Ромни заявил, что внесет законопроект о санкциях против лиц, ответственных за преследование Навального
- 10:05 03.02.2021
- В Крыму может быть создан особый правовой режим для защиты от санкций
- 10:00 03.02.2021
- Спад экономики РФ меньше, чем у других стран - Bloomberg
- 09:20 03.02.2021
- Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался в ходе испытаний
- 09:05 03.02.2021
- Польша проиграла условную войну на восточном фланге страны за пять дней - СМИ
- 09:00 03.02.2021
- В день суда над Навальным задержаны свыше тысячи человек - правозащитники
- 08:10 03.02.2021
- Почти половина россиян поддерживает переход на четырехдневную рабочую неделю - опрос
- 08:00 03.02.2021
- В Нью-Йорке с просьбой обеспечить безопасность к властям США обратилось генконсульство РФ
- 22:40 02.02.2021
- Макрон призвал вернуть свободу Алексею Навальному
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать