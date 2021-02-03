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Спад экономики РФ меньше, чем у других стран - Bloomberg

10:00 03.02.2021 Источник: Коммерсант.ru

Экономика России показала меньший спад, чем в большинстве крупных стран, сообщил Bloomberg. ВВП сократился на 3,1%. Экономисты агентства ожидали, что спад составит 3,7%, а Минэкономики прогнозировало снижение на 3,9%.

Опрос Bloomberg показал, что в 2021 году экономика России вырастет, однако есть риски, что вакцинация окажется более медленной, чем планировалось. «Российская экономика выглядит устойчивой, но ВВП не отражает всю стоимость пандемии. Долгая и жесткая вторая волна унесла много жизней»,— считает экономист Bloomberg Скотт Джонсон.

В качестве сравнения агентство приводит прогнозы по падению экономики еврозоны. Там спад может составить 7,3%.  Коммерсантъ

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