Спад экономики РФ меньше, чем у других стран - Bloomberg

10:00 Источник: Коммерсант.ru

Экономика России показала меньший спад, чем в большинстве крупных стран, сообщил Bloomberg. ВВП сократился на 3,1%. Экономисты агентства ожидали, что спад составит 3,7%, а Минэкономики прогнозировало снижение на 3,9%.

Опрос Bloomberg показал, что в 2021 году экономика России вырастет, однако есть риски, что вакцинация окажется более медленной, чем планировалось. «Российская экономика выглядит устойчивой, но ВВП не отражает всю стоимость пандемии. Долгая и жесткая вторая волна унесла много жизней»,— считает экономист Bloomberg Скотт Джонсон.

В качестве сравнения агентство приводит прогнозы по падению экономики еврозоны. Там спад может составить 7,3%. Коммерсантъ