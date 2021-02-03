Митт Ромни заявил, что внесет законопроект о санкциях против лиц, ответственных за преследование Навального

10:20 Источник: Эхо Москвы

Американский сенатор-республиканец Митт Ромни заявил, что на этой неделе внесет законопроект о санкциях против лиц, ответственных за судебное преследование Алексея Навального.

Приговор осудили также лидеры Франции, Британии и Германии, а также комиссар Совета Европы по правам человека. Российский МИД в ответ посоветовал критикам заняться проблемами своих стран. Эхо Москвы