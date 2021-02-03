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Митт Ромни заявил, что внесет законопроект о санкциях против лиц, ответственных за преследование Навального

10:20 03.02.2021 Источник: Эхо Москвы

Американский сенатор-республиканец Митт Ромни заявил, что на этой неделе внесет законопроект о санкциях против лиц, ответственных за судебное преследование Алексея Навального.

Приговор осудили также лидеры Франции, Британии и Германии, а также комиссар Совета Европы по правам человека. Российский МИД в ответ посоветовал критикам заняться проблемами своих стран.  Эхо Москвы

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