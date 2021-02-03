Джефф Безос покинет пост гендиректора Amazon
10:32 03.02.2021 Источник: Газета.Ru
Основатель компании Amazon Джефф Безос сообщил, что в третьем квартале 2021 года он уйдет с поста гендиректора. Об этом сказано в пресс-релизе компании. Гендиректором станет Энди Джесси, который в настоящее время стоит во главе Amazon Web Services.
Отмечается, что Безос займет должность исполнительного председателя совета директоров Amazon. Газета.Ru
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