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При тушении пожара на складе автозапчастей в Красноярске погибли трое пожарных - источник

11:00 03.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Трое пожарных, которые пропали на горящем складе автозапчастей в Красноярске, погибли. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в правоохранительных органах.

"По предварительным данным, они попали под обрушение кровли и погибли", - сказал источник. Он добавил, что кислородные баллоны рассчитаны максимум на 40 минут. Связь с пожарными утеряна более часа назад", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в Красноярске при тушении пожара на складе автозапчастей утеряна связь с тремя пожарными, их поиски продолжаются.

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