Военные в Мьянме освободили 400 человек, включая депутатов от правящей партии - Киодо
11:05 03.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мьянманские военные освободили около 400 задержанных ранее человек, включая депутатов парламента от правящей партии Национальная лига за демократию (НЛД). Об этом в среду сообщило агентство Киодо.
Отмечается, что всем им было приказано вернуться в свои жилища. В то же время подчеркивается, что руководство НЛД, включая лидера партии Аун Сан Су Чжи, все еще находится под домашним арестом.
Между тем, как передает корр. ТАСС, у здания МИД Японии в Токио несколько сотен человек проводят акцию против военного переворота в Мьянме. Представители мьянманской общины, занявшие тротуары перед зданием японского внешнеполитического ведомства и у прилегающих зданий в квартале министерств в центе Токио, держат портреты Аун Сан Су Чжи и скандируют лозунги: "Долой диктатуру генералов! Свободу Аун Сан!" На месте демонстрации за порядком следят сотрудники японских правоохранительных органов, о каких- либо нарушениях правопорядка или столкновениях не сообщается.
1 февраля мьянманские военные объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны, объяснив это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре выборах. Были задержаны несколько сотен человек, включая президента Вин Мьина и фактического руководителя страны Аун Сан Су Чжи, партия которой победила на выборах и должна была начать формирование правительства. Военные также отстранили 24 министра и их заместителей и сообщили о назначении 11 новых чиновников, ответственных за сферы финансов, здравоохранения, иностранных дел, обороны.
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