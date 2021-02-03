Ряд телеканалов прекратил вещание на Украине из-за санкций
11:32 03.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK во вторник прекратили эфирное вещание на Украине. Программы телеканалов теперь доступны для просмотра только в видеохостинге YouTube.
Отключение телеканалов произошло после издания украинским президентом Владимиром Зеленским указа о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о применении к ним санкций сроком на пять лет.
Рестрикции, как сказано в документе, предполагают "аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение или наличие которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, запрет на пользование радиочастотным ресурсом Украины, прекращение предоставления услуг по ретрансляции/распространению телепрограмм". Предусмотрены также блокировка активов телеканалов, запрет на вывод капиталов за пределы страны, приостановка исполнения экономических и финансовых обязательств, полный или частичный запрет на совершение сделок с ценными бумагами, запрет на выдачу разрешений, лицензий Национального банка Украины на осуществление инвестиций в иностранное государство. Кроме того, запрещено размещение валютных ценностей на счетах и вкладах на территории другого государства.
Согласно приложению к указу, санкции решено применить к вещающим под логотипом "112 Украина" региональным каналам "Новый формат", "Ариадна ТВ", "ТВ Выбор", "Партнер ТВ" и "Лидер ТВ".
Своим указом президент также вел персональные санкции против депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и владельца телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK Тараса Козака.
Кроме того, в отношении депутата сроком на пять лет вводятся ограничение права пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, ограничение на проведение торговых операций, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок на территории Украины, приостановка исполнения экономических и финансовых обязательств, запрет на вывод капиталов за пределы страны.
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