0
0
55
НОВОСТИ

В России выявили за сутки 16 474 заразившихся коронавирусом

12:00 03.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 16 474. Общее количество инфицированных достигло 3 901 204, сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,42%.

Число выздоровевших после коронавируса россиян возросло за сутки на 24 822. Всего уже вылечились 3 365 367 человек. Девять дней количество выписанных пациентов превышает число новых случаев заражения. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, увеличилась до 86,3% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из- за коронавируса в России за сутки возросло на 526 против 539 днем ранее. Всего от инфекции умерли 74 684 пациента. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,91%, следует из данных штаба.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:20 03.02.2021
Оппозиция в Раде инициирует импичмент президенту Украины Зеленскому
0
34
12:05 03.02.2021
ЦБ РФ купил на внутреннем рынке валюту на 7 млрд руб.
0
65
11:55 03.02.2021
ГАЗ начал серийное производство грузового автомобиля «Валдай NEXT»
0
77
11:32 03.02.2021
Ряд телеканалов прекратил вещание на Украине из-за санкций
0
143
11:20 03.02.2021
США не хотят ядерного конфликта с Россией или Китаем - Пентагон
0
164
11:05 03.02.2021
Военные в Мьянме освободили 400 человек, включая депутатов от правящей партии - Киодо
0
145
11:00 03.02.2021
При тушении пожара на складе автозапчастей в Красноярске погибли трое пожарных - источник
0
149
10:32 03.02.2021
Джефф Безос покинет пост гендиректора Amazon
0
173
10:20 03.02.2021
Митт Ромни заявил, что внесет законопроект о санкциях против лиц, ответственных за преследование Навального
0
224
10:05 03.02.2021
В Крыму может быть создан особый правовой режим для защиты от санкций
0
217

Возврат к списку