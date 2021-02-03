Оппозиция в Раде инициирует импичмент президенту Украины Зеленскому

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Фракция "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ) в Верховной раде инициирует импичмент президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с введенными санкциями против телеканалов "112 Украина", "Зик" и "Ньюс-уан". Об этом заявил в среду с трибуны парламента сопредседатель партии ОПЗЖ Вадим Рабинович.

"Мы проведем чрезвычайный съезд партии и инициируем импичмент Зеленскому", - заявил он.