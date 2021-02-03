ГАЗ начал серийное производство грузового автомобиля «Валдай NEXT»

11:55

Фото пресс-службы Группы ГАЗ



На Горьковском автозаводе (ГАЗ) началось серийное производство новой модели среднетоннажного грузового автомобиля «Валдай NEXT». Применение бескапотной кабины позволило уменьшить габариты автомобиля, увеличить объем доступного грузового пространства, обеспечить высокую маневренность и минимальный радиус разворота. Грузовик предназначен в первую очередь для городских перевозок и будет поставляться с уже готовыми надстройками, которые устанавливаются на заводском конвейере. «Валдай NEXT» комплектуется шестиступенчатой механической коробкой передач – новой разработкой ГАЗа.

Создание нового современного модельного ряда, отвечающего требованиям внутреннего и экспортного рынков – один из принципов, заложенных акционером компании Олегом Дерипаской, которому машиностроительный холдинг «Группа ГАЗ» следует уже около двух десятилетий. Для организации производства автомобиля «Валдай NEXT» был модернизирован сборочный конвейер, организован участок подсборки кабины, закуплено современное обрабатывающее оборудование, штамповая оснастка для производства деталей экстерьера и интерьера. Инвестиции «Группы ГАЗ» в разработку и организацию производства автомобиля составляют около 1,4 млрд руб., включая 400 млн руб. льготного займа под 1% годовых от Фонда развития промышленности (под управлением ВЭБ.РФ).

Основное направление использования «Валдая NEXT» – городской развозной фургон. Автомобиль выпускается с двумя вариантами колесной базы (3310 и 4000 мм) и с тремя вариантами длины грузовой платформы: 4700, 5100 и 6100 мм. Объем грузового отсека – от 20 до 29 куб. м. Площадь кузова позволяет разместить от 8 до 11 стандартных европаллет. Первоначально к заказу будут доступны три типа надстроек: промтоварные и изотермические фургоны, европлатформы. В дальнейшем появятся и другие варианты спецтехники.

На первом этапе полная масса нового среднетоннажника составит 6,7 т, грузоподъемность (по шасси) – до 3,8 т. В модельном ряду ГАЗа автомобиль займет нишу между «тяжелой» версией «ГАЗели NEXT» (полная масса 4,6 т, грузоподъемность до 2,2 т) и «ГАЗоном NEXT» (полная масса 8,7 т, грузоподъемность до 5 т).

Применение дизельного двигателя Cummins ISF 2,8 (мощность – 130 л.с., крутящий момент – 353 Нм) в сочетании с 6-ступенчатой коробкой передач позволило добиться низкого уровня расхода топлива и улучшить динамические характеристики автомобиля. 6-ступенчатая механическая коробка передач – это новая разработка Горьковского автозавода, рассчитанная на передачу крутящего момента до 450 Нм.

В автомобиле установлена пневматическая тормозная система с дисковыми тормозными механизмами на всех колесах, интегральное рулевое управление, широкий набор электронных систем помощи водителю, в том числе: EBD (система распределения тормозных усилий), ESP (система курсовой устойчивости), система помощи при трогании на подъем (HSA) и антипробуксовочная система (ASR).

Фото пресс-службы Группы ГАЗ



Комфортабельная и эргономичная кабина оснащена эффективной отопительной системой с электрорегулировкой и электрообогревом зеркал, светодиодными ходовыми огнями. Также в базовую комплектацию автомобиля входит круиз-контроль. Опционально грузовик будет комплектоваться кондиционером, предпусковым подогревателем и накрышным обтекателем.

Прочность рамы по сравнению с автомобилем «Валдай» предыдущего поколения увеличена на 30% за счет использования новой марки стали и дополнительных поперечин. Многие элементы трансмиссии применены от «старшей», более тяжелой модели – «ГАЗона NEXT 8.7»: мост, передняя и задняя подвески, тормозная система и рулевое управление. Это обеспечивает автомобилю большой запас прочности и высокий ресурс, рассчитанные на интенсивную эксплуатацию. Кроме того, высокая степень унификации автомобиля с линейкой «ГАЗон NEXT» позволит снизить эксплуатационные затраты для клиентов, которые используют разные модели автомобилей ГАЗ.

«Валдай NEXT» – это компактный городской грузовик, маневренный и экономичный, который будет выпускаться с набором наиболее востребованных надстроек, – отметил президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин. – Мы постарались сделать машину не только функциональной и эффективной с точки зрения бизнеса, но и максимально удобной для водителя. Хорошая обзорность и множество электронных «помощников» позволят обеспечить высокий уровень безопасности в дороге».