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Глава МИД Франции увидел в РФ "ситуацию с авторитарным отклонением"

13:00 03.02.2021 Источник: Интерфакс

Россияне хотят прозрачности и справедливости в "деле Алексея Навального", поэтому можно понять их протестные акции и требования объяснений по решению суда над ним, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"В России очень серьезная ситуация с явным авторитарным отклонением, с этими произвольными, превентивными арестами", - сказал он в среду в интервью радиостанции Europe1.

"Мы неоднократно просили Россию обеспечить прозрачность по этому отравлению, по этой на самом деле попытке убийства. И вот его осудили на три года тюрьмы только лишь за то, что он не соблюдал юридический контроль, связанный с условным тюремным сроком. Это Кафка! Понятно, что российское население выходит на манифестации и требует объяснений", - подчеркнул министр.

Он отметил, что Франция в своей реакции на события в России требовала освобождения Навального, прозрачности в связи с его "отравлением" и восстановления норм правового государства.

Тем более, добавил Ле Дриан, что "Россия является членом Европейского суда по правам человека, который пришел к заключению, что судебный процесс над Навальным не был справедливым".

Глава МИД Франции также напомнил о принятых на уровне ЕС санкциях в связи с "делом Навального". Во время своего визита в Россию 4-5 февраля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель доставит "требовательное послание (Евросоюза) российским властям, а по его возвращении европейцы рассмотрят, какие выводы извлечь из этого визита", сообщил Ле Дриан.

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