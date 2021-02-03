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Сентябрьские выборы в России, скорее всего, пройдут за три дня - Памфилова

13:05 03.02.2021 Источник: Эхо Москвы

Сентябрьские выборы в России, скорее всего, будут проходить в течение трех дней, — заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова. По ее словам, многое будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Памфилова также подчеркнула, что онлайн-голосование на выборах в 2021 году пройдет в шести субъектах, включая Москву.  Эхо Москвы

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