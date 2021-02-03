Сентябрьские выборы в России, скорее всего, пройдут за три дня - Памфилова
13:05 03.02.2021 Источник: Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 13:43 03.02.2021
- Москвичи могут получить лекарства в аптеках по электронному рецепту
- 13:32 03.02.2021
- Эксперты ВОЗ посетили Уханьский институт вирусологии
- 13:20 03.02.2021
- Пескову неизвестна реакция Путина на решение суда о реальном сроке Навальному
- 13:00 03.02.2021
- Глава МИД Франции увидел в РФ "ситуацию с авторитарным отклонением"
- 12:32 03.02.2021
- Использование мата в устной речи одобряет пятая часть россиян - исследование
- 12:20 03.02.2021
- Оппозиция в Раде инициирует импичмент президенту Украины Зеленскому
- 12:05 03.02.2021
- ЦБ РФ купил на внутреннем рынке валюту на 7 млрд руб.
- 12:00 03.02.2021
- В России выявили за сутки 16 474 заразившихся коронавирусом
- 11:55 03.02.2021
- ГАЗ начал серийное производство грузового автомобиля «Валдай NEXT»
- 11:32 03.02.2021
- Ряд телеканалов прекратил вещание на Украине из-за санкций
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать