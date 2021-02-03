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Пескову неизвестна реакция Путина на решение суда о реальном сроке Навальному

13:20 03.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестна реакция Владимира Путина на решение суда о реальном сроке заключения блогеру Алексею Навальному.

"Мне неизвестно о какой-то реакции президента. Вы знаете, что традиционно мы никак не комментируем вердикты и решения судов. Не будем делать это и сейчас", - сказал Песков журналистам.

Он добавил, что не станет давать и личную оценку произошедшему. "Никак [не буду комментировать], это решение суда, которое мы просто не имеем право комментировать", - сказал пресс-секретарь.

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